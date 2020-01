Angleterre, Italie, Espagne,... Belgique : de belles affiches ce mercredi soir !

L'Angleterre n'est jamais avare pour proposer régulièrement de belles affiches. Ce mercredi soir, Premier League et Coupe de la League se mêlent. On joue également la Coupe en France, Italie, Espagne. Et bien sûr, la JPL propose un intéressant Charleroi - Bruges.

Angleterre En Premier League, West Ham United tentera d'infliger une prémière défaite aux Reds. La tâche s'annonce compliquée. A 20h45 également, aura lieu un derby mancunien. La Coupe de la Ligue (ou commercialement... Carabo Cup) propose le match retour entre Cityzens et United. City l'avait emporté 1-3 à Old Trafford. Espagne La Coupe du Roi se poursuit ce mercredi soir. Le Real Madrid ira à Saragosse, Valence à Leonesa et Villarreal au Rayo Vallecano. La Real Sociedad accueillera également Osasuna. France, Italie, Belgique Les huitièmes de finale se poursuivent en Coupe de la Ligue française : PSG, Lille, OM jouent respectivement contre Pau, Epinal et Strasbourg. En Italie, Inter et Fiorentina s'affrontent en Coupe. Charleroi et Bruges jouent un match reporté du mois d'août en JPL. Faites votre choix !