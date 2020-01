Zidane est confiant pour le retour d'Eden Hazard : "Il est de retour sur les terrains"

Le Real Madrid se déplace ce mercredi soir à Saragosse dans le cadre de la Coupe du Roi. Zinédine Zidane, en conférence de presse d'avant-match, en a profité pour revenir sur la forme de son talentueux joueur : "Il est de retour sur le terrain ; il s'entraîne en individuel. En revanche, je ne sais toujours pas quand il pourra jouer en match".

En attendant, le Diable Rouge s'entraîne dur en salle de sport, en témoigne cette vidéo. Eden Hazard a d'ailleurs confirmé les dires de son coach. En espagnol, il raconte furtivement : "Après avoir travaillé en salle de sport, maintenant je vais m'entraîner avec le ballon". Le Real Madrid jouera un derby fort attendu ce week-end contre l'Atlético. Un retour du Belge pourra peut-être se faire pour le match suivant à Osasuna.

📹 First in the gym and then with the ball.



Eden Hazard is almost ready.pic.twitter.com/p8M8tF6y9Q