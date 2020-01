Le Racing Genk va prêter sa pépite Ianis Hagi

Non repris pour la première fois contre La Gantoise, Ianis Hagi n'était pas non plus monté au jeu lors des deux rencontres précédentes du Racing Genk.

L'arrivée de nouveaux renforts semble avoir convaincu Hannes Wolf de ne plus faire confiance au grand espoir du football roumain. En tout cas, pour le reste de la saison. En effet, Het Laatste Nieuws annonce ce jeudi que le Racing Genk et les Rangers ont trouvé un accord de principe. Le jeune joueur de 21 ans pourrait donc terminer la saison à Glasgow, sous les ordres de la légende Steven Gerrard. Toujours selon le média néerlandophone, Hagi serait déjà en route pour l'Ecosse afin d'y passer ses examens médicaux. Si cela se confirme, il aura inscrit trois goals et donné quatre assists cette saison pour les Limbourgeois. Hagi est en quête de plus de temps de jeu, surtout qu'il compte briller lors des prochains Jeux Olympiques avec la Roumanie.