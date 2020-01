Officiel : Arsenal accueille un international portugais

Après le prêt avec option d'achat de Pablo Mari, Arsenal vient d'officialiser l'arrivée d'un autre défenseur. Cédric Soares rejoint les Gunners en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Champion d’Europe en 2016 avec le Portugal, le back droit a disputé 16 rencontres de Premier League cette saison avec Southampton. Il viendra concurrencer Héctor Bellerin et Ainsley Maitland-Niles (22 ans) dans le couloir droit de l’actuel 10e du championnat anglais.

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



💬 Send us your welcome messages for @OficialCedric 👇