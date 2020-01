Officiel : Ianis Hagi quitte Genk

Arrivé cet été pour 8 millions d'euros, Ianis Hagi quitte déjà Genk. Le milieu offensif est prêté par le champion de Belgique au FC Rangers jusqu'à la fin de la saison. Le club écossais entraîné par Steven Gerrard dispose d'une option d'achat pour le Roumain qui aura inscrit trois goals et donné quatre assists cette saison chez les Limbourgeois.

En manque de temps de jeu, Hagi a privilégié un départ afin de pouvoir disputer les prochains Jeux Olympiques avec la Roumanie.



🗣️ @IanisHagi10: “Being in such a huge club and having this mentality of winning every game made me take this decision and I am really happy. I can’t wait to meet the fans and I can’t wait for them to meet me and try to build this relationship as good as possible." pic.twitter.com/HClypioc6u