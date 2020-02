🎥 Sassuolo s'offre la Roma au terme d'une rencontre indécise

Mais les choses démarraient mal pour la Louve qui encaissait dès la 7ème minute de jeu des oeuvres de Caputo. Le buteur italien s’offrait même un doublé (16e) peu après, avant que Djuricic ne trompe Lopez d’une belle frappe (26e).

Mené 3-0, la Roma sortait la tête de l'eau après la pause, et Dzeko réduisait le score de la tête (55e) sur un service de Pellegrini. Ce même Pellegrini se voyait ensuite expulsé pour un deuxième carton jaune (69e), mais la Roma ne lâchait rien et Jordan Veretout réduisait le score sur penalty (72e).

Mais Sassuolo mettait fin à tout suspense, après que Jérémy Boga d’une superbe frappe enroulée pleine lucarne (74e) ne fixe le score et la victoire des siens par la même occasion.

Jeremie Boga’s stunning goal against Roma moments ago... This kid is something, i’d love to see him back in blue one day. 👏 #cfc #Chelsea #GoalOfTheDay pic.twitter.com/Bk6GJ5sdXz