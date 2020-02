D1 Amateurs : La Louvière sombre à domicile, le RWDM évite le piège, Thes Sport trop fort pour Tubize, les Dogues remontés à domicile

On jouait la 20e journée de championnat en D1 Amateurs.

Dender - RWDM 0-1

Belle opération des Bruxellois qui évitent le piège de ce déplacement étriqué. Les visiteurs s'en sont remis à Geoffrey Cabeke (62e) auteur du seul but de la rencontre, qui prolonge la belle série d'invincibilité du RWDM (quatrième rencontre de rang sans défaite).

La Louvière Centre - Dessel 3-6

Les locaux menaient pourtant 2-0 des oeuvres de Dahmane (6e) puis Dansoko (40e). Mais les Loups se sont relâchés trop facilement, voyant Cerigioni réduire le score juste avant la pause avant de concéder un but contre leur camp après le break. Cerigioni (55e) inscrivait un doublé, inspirant Breugelmans (65e et 71e). Janneh (78e) enfonçait le clou un peu plus avant que Dansoko ne sauve l'honneur en fin de match.

Tubize - Thes Sport 0-2

Les Brabançons n'ont pas fait le poids face au dauphin de la série. Ils auront pourtant tenu une heure avant que Martin Suarez n'ouvre le score. Stefani scellait la victoire des visiteurs en fin de rencontre.

O. Charleroi - Heist 2-3

Les Dogues menaient pourtant suite à des réalisations de Khaida (24e) puis Van Den Kerkhof deux minutes plus tard. Mateso-Liongola réduisait le score juste avant la pause, de quoi rebooster les visiteurs qui égalisaient via Webers (60e) avant que Benhamou n'achève l'Olympic à ving minutes du terme.

Patro Eisden - Lierse Kemp. 1-0