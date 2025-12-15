Kasper Dolberg a marqué, mais fait encore face à de vives critiques : "C'est un don inné, qu'il n'a pas"

De retour à l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg ne fait toujours pas l'unanimité. Malgré une belle prestation contre Qarabag, l'attaquant danois reste critiqué aux Pays-Bas.

Kasper Dolberg ne s’est toujours pas montré très convaincant depuis son retour à l’Ajax Amsterdam. Souvent cantonné à un rôle de remplaçant, il a néanmoins livré une belle prestation et trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions sur la pelouse de Qarabag, la semaine dernière.

"Enfin, contre Qarabag, nous avons retrouvé quelques éclairs du Dolberg de ses débuts à l’Ajax", a commenté Wim Kieft, ancien joueur de l’Ajax et du PSV et international néerlandais à 43 reprises entre 1981 et 1993, dans les colonnes du Telegraaf. L’ancien attaquant a souligné que le but de Dolberg n’était pas sa seule qualité : sa capacité à se rendre disponible dans les espaces et sa technique ont également impressionné.

Selon lui, Dolberg a montré qu’il savait lire le jeu et prendre les bonnes décisions dans certaines situations. "Comme cette accélération juste avant son but. Cela lui a donné le temps et l’espace nécessaires pour frapper librement de loin."

Kasper Dolberg va mieux, mais ne fait pas encore l'unanimité

Cependant, Kieft a mis en garde contre une surestimation de ses performances. "Il y a aussi un bémol avec Dolberg : il ne montre pas ça chaque semaine." Il a rappelé la régularité fluctuante de l’attaquant depuis son départ d’Amsterdam et l’impression limitée qu’il a laissée à Nice, Séville et Hoffenheim.

L’ancien avant-centre a précisé que Dolberg manquait surtout de ce que possèdent les grands attaquants. "Un peu de ce feu sacré qui lui fait défaut. S’il avait associé ses qualités à l’intensité de quelqu’un comme Ruud van Nistelrooij, il aurait été un joueur au-dessus de la moyenne." La mentalité de Wout Weghorst a également été citée en exemple.



Kieft a conclu que Dolberg possède indéniablement des qualités, mais qu’il n’est pas capable de faire la différence tous les jours. "C’est inné, et ce n’est pas le cas de Dolberg", a-t-il asséné avec fermeté.