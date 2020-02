Drazen Brncic : "Deinze n'occupe pas la première place pour rien"

Le FC Liège a chuté à la maison ce dimanche face à Deinze (1-3). Invaincus depuis huit rencontres, les Sang et Marine ont vu leur belle série prendre fin face au leader incontesté de la série.

Le FC Liège n'a rien pu faire contre Deinze ce dimanche. Le matricule 4 a été dominé de la première à la dernière minute. "Quand vous jouez contre des équipes du top qui sont supérieures à vous, vous ne pouvez pas commettre des erreurs pareilles. Sur le premier but, il y a un manque d'attention sur une phase arrêtée. Ils ont eu quatre occasions et marqué trois buts au final. Ils ont une telle maîtrise et une telle maturité. Deinze n'occupe pas la première place pour rien", confie Drazen Brncic à l'issue de la rencontre.

Le coach des Sang et Marine a ensuite pointé ce qu'il manquait au sein de ses troupes. "Il manquait de la clairvoyance et de la personnalité sur le terrain de notre côté ainsi que de leadership. Puis nous ne rentrons pas tout de suite dans la partie. Il faudra travailler et corriger tout cela à l'avenir", a souligné le technicien croate.

Le FC Liège réalise un 7 sur 12 en cette année 2020. "Malgré notre beau début d'année 2020, il ne faut oublier que nous devons d'abord nous sauver. C'est l'objectif principal. Les équipes derrière nous n'ont pas pris de points ce week-end, nous non plus dommage. Nous aurions pu faire une excellente opération. Ce sera un combat jusqu'au bout", a conclu Drazen Brncic.