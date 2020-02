Le FC Liège voit sa belle série prendre fin face au leader du championnat

Ce dimanche après-midi, le FC Liège accueillait Deinze pour le compte de la vingtième journée de D1 Amateurs.

Le FC Liège affrontait le leader de la compétition ce dimanche. Après sa belle série de huit matchs sans défaite, le matricule 1 avait à coeur de se payer le scalp de Deinze devant son public.

Deinze mettra fin au round d'observation peu après le quart d'heure de jeu. Les visiteurs feront trembler les filets de Debaty sur une phase arrêtée bien répétée à l'entraînement au cours de laquelle les Liégeois se feront avoir. Et c'est ce diable de Mertens, meilleur buteur de la série, qui ouvrira la marque (17e), 1-0.

Ce but poussera les Sang et Marine à réagir et à se montrer plus dangereux devant la cage adverse. Néanmoins, les troupes de Drazen Brncic feront preuve d'un manque de lucidité et de précision dans les seize derniers mètres. Deinze aurait même pu doubler la mise en fin de première période mais le poteau droit de Kevin Debaty repoussera le tête de Mertens (41e). Le score ne bougera pas à la pause, 0-1 pour Deinze.

En début de seconde période, le FC Liège remontera sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives à l'image de Bangoura qui verra son tir rasé le poteau de Vandenberghe (46e). Mais ce ne sera pas suffisant car Deinze doublera la mise via une frappe puissante de Van Walle (53e), 0-2.

Les visiteurs se contenteront ensuite de gérer calmement leur avantage tandis que les locaux ne parviendront pas à trouver de solutions. Il faudra attendre la 75ème minute de la rencontre pour voir un tir cadré de D'Ostilio, auteur d'une très belle percée. Mais Deinze tuera ensuite tout suspense via une tête de Challouk (76e), 0-3. Néanmoins, les Liégeois sauveront tout même l'honneur en fin de renontre via un penalty transformé par Bangoura (87e), 1-3. Pas de remontada au programme, Le FC Liège s'inclinera logiquement 1-3.

Deinze n'est pas premier de D1 Amateurs pour rien et l'a bien prouvé à Rocourt ce dimanche. Les visiteurs ont dominé la rencontre du début jusqu'à la fin. Le FC Liège a été incapable de se montrer dangereux dans les seize derniers mètres aujourd'hui et voit sa belle série de huit rencontres sans défaite prendre fin. Le matricule 4 chute pour la première fois sous les odres de Drazen Brncic. Les Sang et Marine devront proposer un meilleur spectacle samedi prochain lors du derby face à Seraing.

Avertissements : D'Ostilio (27e), Bangoura (79e); Boone (19e), Schils (86e)

FC Liège : Debaty, Giargiana (Mariën 73), Teruel, Bustin, Van Den Ackerveken, D'Ostilio, Niankou, Bruggeman (Electeur 58e), Mouchamps, Lallemand (Amou-Djaba80e), Bangoura

Deinze : Vandenberghe, Goossens, Boone, De Greef, Le Postollec, Staelens (Tarfi 69e), Mertens, Challouk (De Smert 82e), Van Walle, Schils (De Schutter 90e), Vansteenkiste