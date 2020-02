Tom Van Hyfte remet l'OHL sur la bonne voie : "C'était important pour nous"

Le but de Tom Van Hyfte samedi soir était important puisqu'il a permis à OHL de revenir dans la partie. Dans l'ensemble, les Louvanistes sont sur la bonne voie après avoir essuyé un 1 sur 6.

Il n'y avait pas grand-chose de mauvais avec le début du match de Louvain contre Roulers. "Au moment où leur but tombe, ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nous avons mis en place notre meilleur jeu mais la dernière passe n'a pas toujours été correcte. Nous répondons bien et nous arrivons à la mi-temps avec un score de 2-1", confie Tom Van Hyfte.

Faute propre

Cependant, ce but d'ouverture a eu un impact sur le match. "Avec le 0-1, nous étions un peu hors du match. Juste avant cela, il y a également eu une perte du ballon à deux reprises. Ils en profitent. Que leur but soit marqué hors-jeu ou non, à la fin ça aurait pu nous coûter cher."

Si OHL restait longtemps derrière, cela aurait pu être une soirée difficile. Van Hyfte, cependant, a rapidement remis les deux équipes à égalité. "C'était important pour nous. Je ne sais même pas comment cela s'est vraiment produit mais cela n'a pas d'importance."

Trois points les plus importants

Le match est resté passionnant jusqu'à la fin. "En seconde période, nous n'avons pas fait les bons choix. Au final, ils jouent un peu n'importe comment. Nous l'avions dit au préalable: les trois points sont les plus importants et nous les avons. "