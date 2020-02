Xavier Mercier l'assure : "La fin de saison sera excitante"

OHL a repris ses esprits face à Roulers et revient dans la lutte pour la deuxième tranche. Une victoire importante qui permet aux pensionnaires du King Power Stadion de revenir dans le coup.

OHL a la mauvaise habitude d'encaisser le premier, et de courir derrière le score. Cela s'est encore vérifié malgré un hors-jeu qui viendrait entourer le but roularien : "Nous avons bien commencé et on fait une erreur qui offre ce but à Roulers, même si je pense qu'il est hors-jeu. Mais nous avons su réagir rapidement et marquer deux fois, même si nous aurions dû tuer le match plus rapidement", confiait Xavier Mercier, un des artisans de la victoire louvaniste au micro de Proximus Sports.

Le Français estime qu'OHL a galvaudé beaucoup trop d'occasions : "Nous manquions d'efficacité. Nous avons beaucoup d'occasions mais marquons que deux buts. Mais bon, le principal reste la victoire car nous étions dans le dur depuis un moment. On revient bien et la fin de saison sera excitante."

Après avoir emporté la première tranche, l'ancien joueur du Cercle assure que l'effectif reste motivé et fera tout pour éviter une finale de promotion : "On espère ne pas devoir jouer de finale du tout et valider la promotion directement en gagnant la seconde tranche. De par mon expérience, jouer une finale est très compliqué et on veut éviter de devoir jouer deux matches couperets qui peuvent gâcher notre saison."

Enfin, Xavier Mercier et Thomas Henry, c'est une combinaison qui marche : "C'est le buteur et moi le passeur. On s'entend bien en dehors du terrain avec Thomas Henry, et il marque énormément de buts qui nous font du bien."