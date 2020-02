"L'Euro, bien sûr que j'y pense, c'est un rêve d'enfant!"

Présenté officiellement ce mardi à Milan, Alexis Saelemaekers ne cache pas qu'il a l'Euro dans un coin de la tête.

Tout juste arrivé à Milan, Alexis Saelemaekers a d'abord eu droit à ses premières minutes avec les Rosoneri, dimanche, avant d'être présenté à la presse ce mardi. Et il en a profité pour évoquer l'Euro 2020 au micro de VTM.

Diablotin, mais pas encore cappé avec les Diables, le jeune Belge peut-il convaincre Roberto Martinez depuis la Serie A? "Bien sûr que je pense à l'Euro. C'est un rêve d'enfant, comme c'était un rêve de jouer dans un club comme l'AC Milan."

Je laisse ça dans un coin de ma tête pour le moment.

Mais il le sait, pour séduire le sélectionneur, il va d'abord devoir briller en Italie. "C'est dans ma tête. Mais je ne me concentre pas là-dessus. Je me concentre uniquement sur le club, et si je suis performant, le reste suivra."

Alexis Saelemaekers laissera donc l'Euro "dans un coin de sa tête" pour le moment. Il veut se donner à fond sur sa nouvelle mission à Milan.