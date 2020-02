Un retour au Real Madrid ? Martin Odegaard répond

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, le prodige norvégien a été sondé sur son avenir.

Martin Odegaard (cinq buts et huit passes décisives en 22 matchs) fait actuellement les beaux jours de la Real Sociedad et veut aller au bout de son prêt de deux ans au sein du club basque alors que la Casa Blanca accueillera la Sociedad en quart de finale de la Copa del Rey ce jeudi.

"Je ne sais pas, je ne sais pas ce que les gens disent. Ce que je peux dire, c'est que le plan n'a pas changé, c'est de rester ici pour la durée prévue car je ne pourrais pas être plus heureux. Je suis concentré sur chaque jour et rien n'a changé dans ma façon de voir l'avenir", a expliqué le prodige norvégien dans des propos relayés par AS.