Dries Mertens proche d'un grand club italien ? La presse transalpine joue les enquêteuses

Dries Mertens est finalement resté à Naples cet hiver. Mais le Diable Rouge arrive en fin de contrat en juin prochain et les discussions vont donc aller bon train concernant un départ ...

Lors du mercato hivernal, Dries Mertens (32 ans) a été cité dans de nombreux clubs, avec deux pistes privilégiées : l'Inter Milan et Chelsea. Les Blues n'ont pas transféré d'attaquant et l'Inter n'a finalement pas réuni Mertens et Lukaku, malgré un mercato très actif. Mais l'attaquant du Napoli reste très convoité et est en fin de contrat en juin prochain : s'il ne signe pas de prolongation, il partira gratuitement.

Dans cette situation, la promenade de Mertens cette semaine à ... Rome a été très remarquée par le Corriere dello sport : ce mardi, les joueurs de Naples avaient relâche et Dries en a profité pour aller à la capitale en compagnie de deux hommes, sans sa femme, ce qui rendrait l'hypothèse d'une simple visite touristique peu plausible. Il faut dire que le média italien pointe plusieurs détails troublants ...

Une offre de l'AS Rome ?

Ainsi, Mertens aurait mangé dans un restaurant situé dans une proche des locaux du groupe juridique Tonucci, qui assiste la Roma. Il a également été aperçu non loin des bureaux romains du président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, entre autres (pour nos lecteurs italophones, la source est ici).

D'après le Corriere, Naples serait prêt à offrir deux nouvelles saisons de contrat à Mertens sans augmentation de salaire (4,2 millions d'euros). Le Diable réclamerait une prime de 5 millions à la signature et une année supplémentaire en option, ce que pourraient offrir certains prétendants comme l'AS Monaco, l'Inter Milan ... ou la Roma, qui va être reprise par Dan Friedkin, richissime texan prêt à réaliser un gros coup.