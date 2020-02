Guardiola ne trouve pas les superlatifs pour qualifier Eden Hazard : "De classe mondiale, et même plus"

Dans un entretien avec un célèbre youtuber espagnol (djmariio), le coach de Manchester City est revenu longuement sur Eden Hazard, un joueur qu'il affectionne particulièrement.

Un des sujets abordés exclusivement par Pep Guardiola était Eden Hazard et son état de forme. Il a avancé que cela ne pouvait jamais être de la faute du capitaine des Diables Rouges si celui-ci était en relative méforme : il est trop fort pour en être le responsable, estime le Catalan : "S'il n'est pas en forme, c'est qu'il se passe quelque chose au Real Madrid. Lui, il est de classe mondiale, et même plus !".

Et Guardiola de se souvenir de ses dribbles endiablés lorsqu'il devait l'affronter en Premier League : "Hazard n'est pas seulement un joueur de haut niveau, il est bien plus que cela ! Ce que j'ai vu de lui en Angleterre, c'est la classe mondiale. Mais tout le monde sait que dans un nouveau club, il faut une période d'adaptation".

A en croire le coach de Manchester City, Eden Hazard ne devrait pas tarder à exploser au Real Madrid, comme il l'a fait dans tous les clubs pour lesquels il a joué auparavant. Cela tombe bien, sa blessure semble être une histoire passée et il pourrait à nouveau nous régaler avec sa technique, ses dribbles et son explosivité dès ce jeudi soir contre la Real Sociedad