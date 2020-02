Un coéquipier d'Engels et de Wesley dans le viseur du Barça et du Real Madrid

Le joueur des Villans est l'une des révélations de Premier League cette saison.

Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres de championnat avec Aston Villa, Jack Grealish attise les convoitises.

Déjà fort suivi par Manchester United et Tottenham, le milieu offensif âgé de 24 ans serait dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid qui seraient entrés dans la course pour recruter le natif de Birmingham, comme le rapporte The Sun.