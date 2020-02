Steven Gerrard déjà sous le charme de Ianis Hagi : "Un pur talent"

Ianis Hagi, prêté par le Racing Genk pour la fin de saison, a inscrit son premier but pour sa première titularisation avec le Rangers.

Un joli but, qui plus est, qui apporte la victoire importante des Rangers dans leur course pour le titre avec l'éternel rival du Celtic. Comme on l'écrivait plus tôt dans la journée, le but du jeune roumain est tombé le jour de l'anniversaire de son père, la légende Gheorghe Hagi.

Il est une autre légende du football qui s'est montrée satisfaite après la rencontre de ce mercredi soir contre Hibernian. Pour la BBC, Steven Gerrard a déclaré être très heureux de pouvoir compter sur des pépites comme Hagi pour le reste de la saison. Si Genk ne l'a pas utilisé à bon escient, le Rangers compte bien le faire : "Il est un pur talent. Plus la rencontre avançait, plus il devenait fort. Durant la première mi-temps, il prenait ses marques avec le football écossais. En seconde période, il était beaucoup plus fort. Il est un très bon joueur qui recevra le ballon n'importe où sur le terrain, dans toutes les situations possibles. Même s'il fait une erreur, il continuera à avoir confiance".