🎥 Marseille confirme contre un Toulouse déjà proche de la descente

Marseille s'isole un peu plus au classement, trop loin de l'intouchable PSG et prenant le large sur ses poursuivants.

Les Olympiens se sont imposés sur le plus petit des scores contre Toulouse. Cela dit, le score ne reflète pas une nette domination - dans le jeu pour le moins - des Marseillais. L'OM aura eu la possession plus de 66% du match. C'est l'inévitable Dimitri Payet qui a inscrit l'unique but de la rencontre, à la 51ème minute, servi par Bouna Sarr. Une frappe magnifique dont il a le secret :

Au classement, Marseille est bien isolé à la deuxième place. Si le PSG compte 9 points d'avance sur son dauphin, celui-ci en dispose autant contre ses premiers poursuivants, à savoir Rennes et Lille. Toulouse, en revanche, est complètement en chute libre. Les Toulousains sont bons derniers avec seulement 13 points. Ils ont 11 points de retard sur le premier non-relégable.