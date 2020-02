Quique Setién revient au Betis et affirme : " Nous avons clairement besoin d'un attaquant »

Il est compliqué d'être supporter du Barca cette semaine. Ces derniers jours, les Blaugranas se sont fait éliminer de la Coupe du Roi, Dembélé s'est de nouveau blessé et des conflits ont (re) surgi.

Ce dimanche, Barcelone se déplace au Bétis Séville. Quique Setién connaît bien l’adversaire puisqu’il a coaché les Andalous pendant deux ans. En conférence de presse, retranscrite par AS, il est forcément revenu sur ce match personnellement spécial : « C’est un match, en effet, spécial pour mon staff et moi. On y a passé deux années extraordinaires et je connais toujours bien l’équipe. Mais le fait de les connaître ne veut pas dire qu’on saura les contrôler ».

Le nouveau coach sait aussi que le Barca connaît de grandes difficultés lorsqu’il évolue en dehors du Camp Nou. Setién ne veut pas se chercher d’excuses, mais il estime tout de même qu’un pur buteur manque fortement à l’équipe. Alors que Suarez et Dembélé sont blessés, il indique : « Le mercato est ce qu’il est. Ce n’est pas facile. Des noms d’attaquants, il y en a plein. Mais après, il y a plus d’éléments à prendre en compte. Cela dit, c’est clair qu’on a besoin d’un nouvel attaquant qui vienne nous aider ».

Barcelone jouera ce dimanche à 21h contre le Bétis Séville. Les Blaugranas sont éliminés de la Coupe du Roi, vaincus de la Super Coupe et deuxièmes au classement. Ils sont déjà dans l’obligation de gagner s’ils ne veulent pas laisser s’échapper leur rival madrilène. En Ligue des Champions, le tirage au sort leur a attribué le Napoli pour les huitièmes de finale.