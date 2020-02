L'Angleterre touchée à son tour par la météo: un match de Premier League reporté

Sale temps pour le ballon rond ce dimanche. Après la Pro League et la EreDivisie, notamment, c'est au tour de la Premier League devoir son programme modifié. Comme le confirme Manchester City sur son compte Twitter, le duel prévu cet après-midi (17h30) est reporté. A son tour.

"Etant donné les conditions météorologiques extrêmes et dans l'intérêt de tous, la rencontre contre West Ham a été reportée. Jusqu'à preuve du contraire, l'autre match de l'après-midi, Sheffield United et Bournemouth est maintenu.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM