Malgré la défaite, Ibrahimovic chambre l'Inter : "Je les pensais plus forts"

L'AC Milan pensait avoir le match en main à la mi-temps, alors qu'ils menaient 0-2 dans le derby milanais. Et Zlatan Ibrahimovic y était pour quelque chose, lui qui a donné un assist avant de scorer lui-même un but de la tête.

A tel point que la star suédoise semblait étonné du niveau du rival interiste. Pour Sky Sports Italia, il explique dans son style particulier : " J’attendais plus de l’Inter en première mi-temps. Ils ne ressemblaient pas du tout à une équipe qui occupe la 2e place".

En deuxième mi-temps, l'Inter a fait mentir Zlatan, en réalisant une impressionnante remontada conclue par un nouveau but de Romelu Lukaku dans le temps additionnel (4-2). Le grand suédois a alors revu sa copie : "C’est difficile à expliquer. La première mi-temps était presque parfaite au contraire de la deuxième. Jusqu’à la pause on a bien respecté les consignes tactiques de Pioli. Puis on a encaissé un premier but et on a perdu confiance. Quand on perd c’est toujours difficile, surtout dans un derby comme celui-là."

Mais Ibrahimovic pourra se satisfaire d'un nouveau record personnel ; à 38 ans et 129 jours, il est devenu le plus vieux scoreur dans un derby milanais en Serie A. En revanche, collectivement, la défaite fait mal !