Officiel : Szczesny rempile !

Le gardien de 29 ans est plus que jamais le numéro un dans les cages de la Juve.

Arrivé en 2017 chez les Bianconeri, l'international polonais avait la très lourde tâche d'y devenir le successeur de Buffon. Aujourd'hui titulaire indiscutable, il a finalement réussi à se montrer digne de la légende 'Gigi'.

Passé par Arsenal et l'AS Rome, le gardien de but polonais vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Une prolongation méritée pour un grand gardien de but, comme le précise le communiqué du club.