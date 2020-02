🎥 Le bijou qui rapproche Charleroi des playoffs 1: "Un beau but collectif!"

Une combinaison aussi jolie que décisive qui offre quasiment à Charleroi son ticket pour les playoffs 1..

Le Sporting de Charleroi n'aura douté que deux minutes contre Malines, mardi soir. 120 secondes après l'égalisation de William Togui, les Zèbres ont sorti leurs plus beaux atouts pour mettre le Kavé à terre. Une phase initiée par Kaveh Rezaei sur la gauche, avant deux splendides passes, de l'extérieur et en un temps, de Ryota Morioka et de Massimo Burno, pour permettre à Mamadou Fall de conclure.

Je savais qu'elle allait arriver là.

"C'est vrai que c'est un beau but. C'est très, très bien construit", se réjouit Massimo Bruno. "C'est un but collectif, en une touche. Et c'est là que je veux la mettre, dans le dos de la défense et Mamadou a fait le reste en prenant le dessus sur son défenseur."

Joie partagée évidemment pas le buteur qui n'avait plus marqué depuis le déplacement à Eupen, le 18 janvier. "C'est grâce à l'équipe et à Massimo qui me donne l'assist", sourit Mamadou Fall. "Il joue très bien le coup. Je savais qu'elle allait arriver là et une fois que j'avais passé mon défenseur je n'avais plus qu'à mettre le plat du pied pour conclure." Et offrir une nouvelle victoire à Charleroi dans son antre: la huitième sur les neuf dernières rencontres disputées au Mambourg.