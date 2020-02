La poisse de Dembélé résumée en une statistique, le Barca à la recherche d'un nouvel attaquant

Depuis son arrivée au Barca l'été 2017, Ousmane Dembélé accumule les coups durs.

Il en est à sa neuvième blessure depuis son transfert à Barcelone. Le bilan est triste : à la fin de la saison, le Champion du Monde aura manqué plus de rencontres qu'il n'en aura disputées (74 pour 80). Le jeune français de 22 ans vient de se faire opérer et sera de nouveau absent pour une durée de minimum six mois.

Mundo Deportivo annonce ce mercredi que les dirigeants catalans cherchent à trouver une solution d'urgence pour compenser cette blessure qui vient s'ajouter à celle d'un autre joueur offensif : l'inévitable Luis Suarez. Seulement, un "9" bon marché, fort et en forme "est une utopie aujourd'hui" conclut le rédacteur adjoint du journal espagnol. Quique Setién n'est pas près de dormir tranquillement tout de suite, même si la dernière victoire in extremis ce week-end lui a certainement fait du bien.