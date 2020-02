🎥 Guillermo Ochoa impressionne et multiplie les arrêts spectaculaires cette saison

đŸŽ„ Guillermo Ochoa impressionne et multiplie les arrĂȘts spectaculaires cette saison

L'ancien gardien des Rouches n'a pas perdu ses qualitĂ©s. Que du contraire, il semble performer et rĂ©aliser des arrĂȘts de plus en plus spectaculaires depuis son retour d'Europe.

C’était déjà le cas avec sa sélection nationale, Ochoa est quasiment imprenable lorsqu’il retrouve son Mexique natal. En tout cas, quand il s’agit de parades à réaliser sur sa ligne, son grand point fort. Les supporters du Standard se souviendront, néanmoins, de quelques manquements dans les airs et dans ses sorties, les rares fois où il s’y risquait. Après un long passage en Europe (Ajaccio, Malaga et Grenade), conclu par deux belles saisons sur le plan personnel au Standard, « Memo » est revenu cet été dans son club formateur. International mexicain à 109 reprises, il est une véritable star en Amérique centrale. Autant pour le personnage qu’il représente que pour ses qualités sportives. Un retour mitigé sur le plan collectif Depuis son retour au Club America, club le plus titré et populaire du pays, le portier de 34 ans a réalisé six « clean sheets » dans un championnat au format particulier. La Primera division mexicaine est, en effet, divisée en deux saisons sur l’année, chaque tranche étant conclue par un système de play-offs. Sur les 23 matchs où il a pris place dans la cage au cours de ces différents mini-championnats, Ochoa a tout de même encaissé 32 buts. Mais le championnat mexicain n’est pas connu pour ses prouesses défensives, ni pour exercer un football du type catenaccio. En attendant, le Club America n’a pas remporté le premier « titre » de la saison. ... Mais parsemé de nombreux arrêts très spectaculaires Ochoa a tout de même montré depuis son retour en terre aztèque des arrêts très spectaculaires. Comme le montre la vidéo ci-dessous, « Memo » n’a rien perdu de sa superbe et de son élégance lors de ses diverses acrobaties : Las ENORMES atajadas de Guillermo Ochoa desde que regresó de Europa.đŸ§€đŸ”„



Que privilegiados somos al tener un portero como él.đŸ™ŒđŸŒ



¡CRACK, @yosoy8a!đŸ€©đŸ” pic.twitter.com/VObkylLfST — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 11, 2020