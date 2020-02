Benjamin Boulenger se méfie des Loups et du Tivoli

Seraing se déplacera au Tivoli ce week-end pour affronter La Louvière Centre lors de la 22ème journée de D1 Amateurs.

Visant le top 4 à l'issue de la phase classique, Seraing veut aller s'imposer à La Louvière Centre ce week-end. "Nous voulons les trois points et remplir nos objectifs. Prendre exemple de nos dernières rencontres et de la deuxième période contre le FC Liège. Les quarante-cinq premières minutes n'étaient pas excellentes mais nous sommes parvenus à nous reprendre", confie Benjamin Boulenger avant d'évoquer l'arrêt de la rencontre suite à une panne de courant.

"C'était la première fois que cela m'arrivait. C'est assez spécial de voir les lampes s'éteindre comme ça. Puis on attend de voir si le match va reprendre ou pas. On se refroidit puis on essaie de rester concentré, c'est bizarre", explique le défenseur central.

L'ancien joueur de Lens, du Sporting de Charleroi et d'OHL se méfie tout de même des Loups. "Ils ont une très bonne attaque et trouvent facilement le chemin des filets. Il faudra donc rester vigilant, puis ils jouent à la maison. Néanmoins, ils encaissent beaucoup aussi, il faudra donc profiter des espaces et les punir", a conclu Benjamin Boulenger.