Cristiano Ronaldo, véritable bête noire de Zlatan Ibrahimovic

En Coupe d’Italie, la Vieille Dame s’en est plutôt bien sortie. Menée au score, la Juventus a égalisé dans le temps additionnel grâce à un but de… Cristiano Ronaldo, certes sur un pénalty polémique.

Ce but a, une nouvelle fois, empêché Ibrahimovic de battre Cristiano Ronaldo. Les statistiques sont assez révélatrices ; Zlatan et ses différentes équipes n’ont gagné qu’un seul des 11 matchs qui les opposaient à Cristiano Ronaldo.

Il y a seize ans avait lieu leur premier duel. La Suède avait partagé contre le Portugal (2-2). En tout, CR7 et ses équipiers ont remporté 6 victoires contre Zlatan, 5 matchs nuls et une défaite donc. La seule fois où la star suédoise est parvenue à battre le Portugais c’était avec le Barca. Dernière statistique : au cours de ces onze duels, le Suédois a marqué trois fois, le Champion d’Europe six.

