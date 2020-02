Impressionnant : Romelu Lukaku est le meilleur buteur en déplacement

L'attaquant des Diables Rouges a déjà inscrit 12 buts cette saison lorsque l'Inter jouait à l'extérieur. Cela veut donc dire que Lukaku inscrit 70% de ses buts (12 sur 17) en Serie A en dehors de ses bases.

A domicile, les deux meilleurs buteurs des cinq grands championnats européens sont Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile. Ils ont scoré à 15 reprises respectivement à Turin et à Rome. La Lazio où Lukaku et l'Inter se déplaceront ce week-end. On aura donc affaire à un duel entre le meilleur buteur à domicile contre le meilleur buteur en déplacement. Cela promet du spectacle !

🏠 Most home goals in Europe's top five leagues



Ciro Immobile (Lazio) - 15

Cristiano Ronaldo - 15



🛣️ Most away goals in Europe's top five leagues



Romelu Lukaku (Inter) - 12



⏳ This weekend: Lazio vs Inter pic.twitter.com/ruOR3muarz