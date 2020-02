Match nul et vierge entre Tielemans et Dendoncker

Ni Wolverhampton ni Leicester n'ont réussi à renouer la victoire et se sont séparés sur un match nul et vierge ce vendredi en ouverture de la 26e journée de Premier League.

Youri Tielemans et Leander Dendoncker étaient titulaires dans leur équipe respective dans une rencontre que Leicester City a terminé à 10 suite à l'expulsion de Hamza Choudhury. Les Foxes et les Wolves ont cependant dû se contenter d'un match nul et vierge (0-0), second partage consécutif pour les deux équipes.

Leicester City aurait pu prendre la seconde place de la Premier League mais reste finalement à un point de Manchester City. Les Wolves, eux, restent 7es à un point de Tottenham et trois de Sheffield United.