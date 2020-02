Drazen Brncic avant le duel face au Lierse : "Ce sera un match à six points"

Ce dimanche à Rocourt, le FC Liège accueillera le Lierse Kempenzonen lors de la 22ème journée de D1 Amateurs. Pour fêter la Saint-Valentin, les places seront gratuites pour les femmes. Les tickets seront disponibles aux guichets le jour même et la veille au fan shop.

Le FC Liège affrontera le Lierse ce week-end. Faisant partie des favoris pour le titre en début de saison, le club lierrois occupe l'avant-dernière place du classement. "Un club de tradition qui a évolué longtemps en première division. Étonnant de les voir aussi bas, mais c'est ainsi. Ce sera un match à six points, donc il faut impérativement le remporter pour se mettre à l'abri et nous rapprocher du maintien. Notre adversaire joue sa survie à chaque match mais nous aussi. Nous donnerons tout pour les trois points dimanche", souligne Drazen Brncic qui veut voir son équipe reproduire la bonne première période effectuée à Seraing samedi dernier.

Le Lierse est en manque de confiance et a une énorme pression sur les épaules mais reste une équipe dangereuse. "C'est une formation qui ose, ne recule pas tant que ça et joue haut dans le jeu. Une équipe qui vient vous chercher et qui joue football. Nous devrons bien poser le jeu car ils viendront pour attaquer et non pour défendre. Il faudra profiter également de leurs espaces", précise le coach du matricule 4 qui devra se passer de Teruel et Electeur suspendus dimanche.

"J'ai une idée concernant mon onze depuis samedi soir. Des surprises à venir ? Pour vous peut-être, mais par pour moi", a conclu Drazen Brncic.