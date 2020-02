Le Barca revient à hauteur du Real, mais le coach des Blaugranas n'est pas du tout satisfait !

Barcelone s'est imposé 2-1 ce samedi après-midi dans son Camp Nou. Pourtant, c'est un Quique Setién énervé qui est apparu au micro de la presse espagnole après la victoire.

Ses joueurs se sont imposés et ont eu le ballon dans leurs pieds 77% du temps. Insuffisant pour leur relativement nouveau coach. On peut le comprendre, ce n’était pas encore le tout grand Barca. Les Blaugranas s’en sortent même bien avec ce résultat. Ter Stegen a en effet sauvé son équipe d’un arrêt incroyable alors que le marquoir indiquait 2-1 :

😲 | Quel arrêt miraculeux de Ter Stegen ! 👊#BarçaGetafe pic.twitter.com/ZoJS3kV0Jd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 15, 2020

Mais Setién n’en voulait pas qu’à ses joueurs. Il s’en est également pris à l’arbitrage. Pour Marca, il dénonce : « Ils ont fait 29 fautes, et nous avons obtenu une carte jaune de plus que Getafe ». L’Espagnol de 61 ans a reconnu avoir souffert : « Ce fut un match très compliqué. Nous avons eu dur, mais on a su prendre l’avance en première période ». Les Catalans devront en tout cas hausser leur niveau de jeu, et surtout leur efficacité, en Ligue des Champions contre Naples.