🎥 Serie A : la Juve retrouve la tête du classement, carton de la Fiorentina, Parme se reprend

En attendant le choc de ce soir, la 24e journée de Serie A opposait notamment Brescia à la Juve et la Fiorentina à la Samp'.

Juventus - Brescia 2-0

La Juve devait s'imposer pour se relancer en Serie A et la mission est accomplie. Dybala ouvrait le score d'un bijou (37e) avant qu’Ayé ne soit expulsé laissant les visiteurs à dix. Cuadrado doublait le score en fin de rencontre, une victoire qui remet la Juve en tête de Serie A. Chiellini faisait son grand retour suite à sa grave blessure.

💎 | Quel coup franc magistral de Paulo Dybala ! 🎹#JuveBrescia 🇼đŸ‡č pic.twitter.com/bGUNnmWjjA — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 16, 2020

Sampdoria - Fiorentina 1-5

La Viola se déplaçait à Gênes et n'a fait qu'une bouchée de la Sampdoria. Thorsby lançait la partie contre son camp (8e), avant que Vlahovic et Chiesa ne marquent sur penalty (18e et 40e). Vlahovic et Chiesa signaient le doublé (57e et 78e) avant que Gabbiadini ne sauve l’honneur dans le temps additionnel.

Sassuolo - Parme 0-1

Parme s’est imposé sur le plus petuit écart à Sassuolo grâce à un but de Gervinho.

Udinese - Hellas Verona 0-0

Pas de vainqueurs entre l'Udinese et la surprenante formation d'Hellas Verona, sixième de Serie A, et récents vainqueurs de la Juve.