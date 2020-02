La Lazio Rome remporte le duel au sommet face à l'Inter de Lukaku !

C'était un duel au sommet entre le troisième et le deuxième ce dimanche en Serie A : la Lazio Rome a dominé l'Inter Milan pour dépasser les Nerazzurri !

Les frères Lukaku ne se seront pas croisés sur le terrain cette fois : si Romelu était naturellement titulaire pour l'Inter Milan, Jordan n'est pas monté au jeu pour la Lazio Rome. Et c'est l'Inter qui prenait l'avantage juste avant la pause : Ashley Young, arrivé de Manchester United cet hiver, inscrivait son premier but en Serie A pour mettre les Nerazzurri aux commandes.

Les Laziale n'avaient cependant pas dit leur dernier mot : sur penalty au retour des vestiaires, Ciro Immobile égalisait (50e, 1-1), inscrivant son 25e but de la saison et confirmant sa place de meilleur buteur du championnat à cinq longueurs de Cristiano Ronaldo. À la 69e minute, c'est l'ancien joueur de Genk Sergej Milinkovic-Savic qui offrait les trois points à la Lazio (2-1), permettant aux hommes de Simone Inzaghi de reprendre la deuxième place au classement avec deux unités d'avance sur l'Inter et une de retard sur la Juventus. Le suspens est à son comble en Serie A !

MILINKOVIC-SAVIC DONNE L’AVANTAGE À LA LAZIO ! #LazioInter pic.twitter.com/qqVlfFLlls — Le Football en VOD IV (@LeFootballenVO2) February 16, 2020

16/02/2020 12:30 Udinese - Hellas Verona 0-0 16/02/2020 15:00 Juventus - Brescia 2-0 16/02/2020 15:00 Sampdoria - Fiorentina 1-5 16/02/2020 15:00 Sassuolo - Parma 0-1 16/02/2020 18:00 Cagliari - Napoli 0-1 16/02/2020 20:45 Lazio - Inter 2-1