Charleroi en PO1 : "Grimper au classement et aller chercher quelque chose"

Le Sporting Charleroi est officiellement qualifié pour les playoffs 1. Un premier objectif qui ne sera pas la panacée pour les Zèbres : il va maintenant falloir aller chercher quelque chose de beau, estime notre consultant Marco Casto.

L'ancien défenseur des Zèbres l'avait dit plusieurs fois dans nos colonnes et l'assume encore : il faisait partie des pessimistes concernant les chances de Charleroi d'aller en playoffs 1. "J'avais des doutes concernant la profondeur du noyau. Mais je suis heureux de m'être trompé", reconnaît Marco Casto. "Ce qui est remarquable, c'est que ce groupe n'a jamais douté. Karim Belhocine a installé un bel état d'esprit".

"C'est une équipe sûre de son fait, qui ne s'est jamais affolée et dans laquelle le coach a insufflé beaucoup de confiance. On se disait à l'époque que le match-référence était celui face à Malines, un autre concurrent au top 6". Mais cette saison, Charleroi a prouvé ses qualités face à des adversaires de plus gros calibre. "Il suffit de voir ce qu'ils ont fait ce week-end à Anvers : si une équipe devait gagner, c'est Charleroi. Et on sait à quel point c'est difficile au Bosuil".

Et maintenant, l'Europe ...

Mais les ambitions du Sporting Charleroi sont plus élevées que la qualification. "Bien sûr, aller titiller Bruges tient du rêve. Mais pourquoi pas la deuxième place ? Dans tous les cas, le plus haut possible pour pouvoir éviter des tours préliminaires européens toujours contraignants", estime Marco Casto.

Reste à espérer un Mambourg comble régulièrement durant la phase finale du championnat. "C'est en arrivant en PO1 à une bonne place et pas complètement largué qu'on attire le public. Il va falloir bien commencer la phase finale pour garder cet enthousiasme", espère notre analyste. "Ce devrait être possible car le noyau, désormais, est étoffé : l'arrivée de Kayembe est un joli coup, le duo Nicholson-Rezaei marche bien ... La direction a compris comment rendre un groupe compétitif, en l'améliorant sans le chambouler".