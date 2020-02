Courtois et Zidane sont satisfaits de la première prestation d'Eden Hazard, "sans trop pousser"

Collectivement, ce qui est censé rester le plus important, le retour d'Eden Hazard n'a pas porté ses fruits ; le Real Madrid a partagé l'enjeu à domicile contre l'antépénultième Celta Vigo (2-2).

Après presque trois mois de mise à l'écart pour blessure, Eden Hazard a tout de même livré une relativement bonne prestation. Il a bien combiné, provoqué la défense, a créé trois occasions franches, et obtenu un pénalty - certes léger. Son coach était satisfait de sa prestation, au micro de la presse espagnole après la rencontre :

"On est content de l'avoir récupéré, de ce qu'il a fait pendant 70 minutes. On sait tout ce qu'il peut nous apporter. On n'est pas allé plus loin que prévu, après trois mois sans compétition, il ne fallait pas trop pousser. Mais, oui, il a amené beaucoup d'actions offensives".

Son équipier Thibaut Courtois abondait dans ce sens, tout en sachant que son capitaine chez les Diables Rouges manque encore de rythme : "Il a fait 70 bonnes minutes et a provoqué un pénalty. Bien sûr qu'il peut encore faire mieux, parce qu'il manque de rythme. Mais, après une si longue absence, c'est un bon retour".