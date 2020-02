Le beau geste d'Iker Casillas envers Moussa Marega

Victime de cris racistes, Moussa Marega a avait décidé de quitter la pelouse à la 71e minute. Parmi les nombreux soutiens, il peut compter sur son ancien partenaire et membre du staff du FC Porto, Iker Casillas (38 ans), qui s'est fendu d'un message fort.

"Respect pour Marega. Respect pour le football. Respect pour tous", a posté l'ex-gardien de la Roja sur Twitter.

Respect for Marega. Respect for football. Respect for all. ⛔ pic.twitter.com/eFrSVDlR4j