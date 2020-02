Virton a déposé le dossier licence

À la bagarre pour remporter la 2e tranche et croiser le fer avec OHL pour monter en JPL, Virton travaille dans les coulisses. Le dossier licence a été dépose dans les délais impartis.

Les supporters de l’Excelsior Virton s’en souviennent comme si c’était hier : sportivement promu en D1B, le club avait sué des gouttes et il avait été contraint de se pourvoir en appel pour recevoir la licence au terme de la saison 2018-2019. Douze mois plus tard, l’affaire est à suivre de près. Les dirigeants ont travaillé d’arrache-pied pour déposer le dossier dans les délais impartis. La suite dépend du bon vouloir des autorités compétentes en la matière. CEO depuis août 2019, le Franco-Britannique Alex Hayes lève un coin du voile. « Evoluer en D1A ou D1B ne change absolument rien. Les contraintes sont les mêmes pour Anderlecht, le Standard ou Virton qui, je le rappelle, est un petit club découvrant le monde professionnel. »

L’épineux dossier licence ne tombera pas du ciel ni ne sera offert sur un plateau en or massif. Qu’on se le dise. « C’est un travail compliqué. On recense 500 pages. Si j’ai trop d’expérience dans le milieu du ballon rond pour être confiant, je sais une chose : Virton a remis un dossier complet. Très franchement, les dirigeants espèrent traverser la ligne et obtenir le précieux sésame. On verra. » Le stade du Faubourg d’Arival qui n’est pas aux normes pour évoluer en D1B - obligation d’avoir 8.000 places pour le mois d’octobre au lieu de 5.000 comme c’est le cas actuellement - est un sujet de réflexion. « La ville prête le stade au club qui, soulignons-le, n’est pas propriétaire et possède un bail emphytéotique. Des options sont envisagées pour l’agrandir. Le coût des travaux sera assez important. Nous discuterons dans la sérénité avec les autorités communales pour se partager le coût. » Dont acte.