Le Standard et Mouscron dans notre Équipe de la Semaine !

La fin du championnat régulier arrive à grands pas et voici l'équipe de la 26e journée de championnat, qui a notamment vu le Standard réussir un gros coup à Genk.

Gardien de but

Nous optons cette semaine pour Arnaud Bodart, auteur d'une solide prestation qui a permis au Standard de rester dans le match et de l'emporter au final facilement à Genk.

Défenseurs

Thibaut Peyre était très solide derrière face au RSC Anderlecht, permettant à Malines de rester très tranquille. Si Charleroi a dominé l'Antwerp, les Zèbres n'ont dû qu'à un homme ou presque de ne pas l'emporter : Abdoulaye Seck, énorme derrière. Quant à Aleksandar Vukotic, il aurait pu permettre à Waasland de ramener quelque chose du Jan Breydel.

Milieu de terrain

Si le Cercle est encore en lice pour le maintien, il le doit surtout à Kévin Hoggas. Aster Vranckx, de son côté, a disputé un match plein et marqué le but du K.O. contre Anderlecht. Aleix Garcia a encore été excellent avec l'Excel Mouscron qui a été chercher une deuxième victoire consécutive à laquelle l'Espagnol a participé via un but.

Mats Rits, avec deux buts, a tiré le Club de Bruges d'une situation très compliquée ; Hannes Van der Bruggen, de son côté, a donné un assist et inscrit un but dans la victoire de Courtrai à Ostende.

Attaque

Jonathan David s'est encore offert deux buts, permettant à Gand de se sortir de l'ornière du Kehrweg. Enfin, Duje Cop a fait taire les sceptiques en marquant son but du côté de Genk.