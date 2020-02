Les quatre travaux d'Hercule du Cercle de Bruges : mission maintien

Et si le Cercle de Bruges le faisait ? À quatre journées de la fin, les Groen & Zwart sont revenus à trois points de Waasland-Beveren. Il leur reste quatre finales, quatre travaux herculéens ...

22/02 Excel Mouscron - Cercle de Bruges

Dès samedi prochain, on sera peut-être fixés : Waasland-Beveren se déplace à Malines et le Cercle se déplace chez un Mouscron ressuscité depuis la reprise en main de l'équipe par Philippe Saint-Jean. Une victoire au Canonnier serait un énorme coup, un partage pourrait ne pas être une catastrophe si Malines, qui se bat pour le top 6, "fait le job". Il va falloir confirmer après un 6/6 héroïque face à des équipes du même calibre que l'Excel ...

Programme des rivaux :

Malines - Waasland-Beveren

KV Ostende - Zulte Waregem

01/03 Cercle de Bruges - La Gantoise ; 07/03 FC Bruges - Cercle de Bruges

Si le déplacement à Mouscron n'est déjà pas une sinécure, les Groen & Zwart seraient bien inspirés de prendre des points au Canonnier, car la suite s'apparente à un parcours du combattant. Le Cercle débutera mars par la réception du second et un déplacement chez le leader - et un leader surmotivé à l'idée d'enfoncer le rival. Prendre un point serait satisfaisant, en prendre plus serait un exploit.

Waasland et le KVO n'ont pas un programme facile dans le même temps, mais pourraient s'en sortir avec quelques points.

Programme des rivaux :

Waasland-Beveren - Anderlecht, Antwerp - KV Ostende

Mouscron - Waasland-Beveren, KV Ostende - Genk

15/03 Cercle de Bruges - KV Ostende

D'ici là, les carottes seront peut-être déjà cuites pour le Cercle de Bruges, selon les résultats des uns et des autres. Mais ce dernier match pourrait être très tendu : le KV Ostende, loin d'avoir un programme facile (Zulte, Antwerp, Genk), pourrait se déplacer au Jan Breydel à portée. Waasland, de son côté, reçoit La Gantoise et pourrait donc perdre trois points également : si les Brugeois maintiennent un écart raisonnable en arrivant dans la 30ème journée, ils pourront rêver et nous offrir une dernière journée de lutte contre la relégation plutôt passionnante ...