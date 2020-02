Selim Amallah veut prendre sa revanche : "Ce sera la guerre contre l'Antwerp"

Après le partage contre le Club de Bruges, le Standard de Liège a confirmé sa bonne forme en allant s'imposer à Genk (1-3). Les Rouches ont bien dominé le champion de Belgique en titre ce dimanche soir.

"Nous sommes dans une bonne dynamique depuis le partage contre le Club de Bruges. Nous voulions remporter ce match, c'est fait. Nous voulons aller vers l'avant, nous nous donnons tous à fond sur le terrain et cela se voit. La petite faute ? Le coach demande que nous le fassions aussi, donc oui cela fait partie du football. Tout se joue sur de petits détails. Être plus mature et moins naïf", a confié Selim Amallah.

L'international marocain a livré une belle prestation et a été l'auteur d'un assist sur le deuxième but signé Duje Cop. "Je me donne à fond et j'essaie d'aider l'équipe au mieux. Je suis content qu'il marque car il le méritait. Nous sommes tous heureux pour lui", a expliqué le milieu offensif avant d'évoquer que les prochaines échéances du Standard.

Le matricule 16 affrontera l'Antwerp le week-end prochain. "Un match compliqué puis notre terrain nous aide pas. Ici à Genk, nous avons vu la différence concernant l'état de la pelouse. Ce sera la guerre contre l'Antwerp. La défaite en Coupe nous a piqués, nous jouerons le match à fond et nous verrons ensuite", a conclu Selim Amallah.