Thibaut Courtois en colère : "Cela ne doit pas arriver"

Le Diable Rouge était très remonté face aux médias au sortir du match nul concédé dans les derniers instants de la rencontre face au Celta Vigo ce dimanche (2-2).

Face au Celta Vigo, 17ème de Liga, le Real Madrid a été contraint de partager l'enjeu à domicile ce dimanche. Les hommes de Zinédine Zidane ont laissé filer deux points précieux dans la course au titre. Santi Mina a permis aux visiteurs d'arracher le partage dans les derniers instants de la rencontre.

Thibaut Courtois était donc remonté. Encaisser des buts tardifs de la sorte ne devrait jamais arriver selon lui. "Je suis en colère parce que nous prenons ce but (...) On a marqué rapidement en deuxième mi-temps mais ce sont deux points importants qui nous échappent", a pesté le Diable Rouge au micro de Movistar après le nul concédé par son équipe.

"Ils n’ont pas non plus été souvent en attaque (...) Il n’y a pas à être préoccupé. Nous allons revoir les deux buts avec l’entraîneur et voir les erreurs commises. Nous avons gagné sur des terrains difficiles comme à Osasuna, mais aujourd’hui nous avons perdu deux points. Les équipes défendent plus. Qu’ils marquent à la 85e, ça ne doit pas arriver", a conclu Thibaut Courtois.