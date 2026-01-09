Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

Du côté d'Al-Shabab, Yannick Carrasco a été nommé capitaine. Mais il pourrait rapidement faire ses valises pour revenir sur le vieux continent.

Dans le championnat chinois, Yannick Carrasco était resté deux ans, avant de faire son retour à l'Atletico Madrid. Le Bruxellois a franchi ce cap des deux ans à Al-Shabab cet automne, il en est l'un des joueurs les plus importants (5 buts en 10 matchs de championnat et le statut de capitaine).

Mais les temps sont durs pour Al-Shabab : l'équipe est 15e au classement, à égalité de points avec Al-Riyadh, premier relégable. Sur le plan financier, le club rencontre également quelques difficultés.

Il y a quelques jours déjà, nous vous parlions de l'intention de la direction de se soulager d'un gros contrat en poussant Carrasco vers la sortie malgré son statut au sein du groupe. Un scénario qui se confirme petit à petit.

Une équation à plusieurs inconnues

Cette après-midi, Fabrizio Romano a expliqué que la Juventus faisait partie des clubs intéressés. La Vieille Dame lorgne sur Federico Chiesa, un ancien de la maison, mais Liverpool n'a pas encore accepté de le libérer, Carrasco pourrait donc faire office de plan B.

🚨⚪️⚫️ Yannick Ferreira Carrasco could leave Al Shabab in January, Juventus are among clubs informed.



Several European clubs called, Juve are looking for a winger with Chiesa as top target but Liverpool are still not opening doors to an exit.



🎥🇮🇹 https://t.co/uqzH7vA8P9 pic.twitter.com/g2osDjgoUe



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

Transféré de Turin pour 12 millions en 2024, Chiesa est loin de la confiance qu'il affichait en Serie A. Cette saison encore, il n'a débuté qu'un seul match de championnat anglais comme titulaire. Mais Arne Slot fait régulièrement appel à lui en tant que supersub. De quoi inciter la Juventus à devoir revoir ses plans ?