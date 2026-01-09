Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

Griffin Yow est entré dans ses six derniers mois de contrat à Westerlo. Il suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Pro League.

Le mercato est agité à Westerlo dans le sens des départs : les Campinois ont trouvé un accord avec les Glasgow Rangers pour le transfert de Tuur Rommens, la situation est tout aussi agité autour de Griffin Yow.

L'international américain est en fin de contrat, cela n'a échappé à personne. Plusieurs équipes de Pro League ont déjà frappé à la porte. La Gantoise a ainsi été évoquée, tout comme l'Union Saint-Gilloise, qui aimerait attendre l'été pour le récupérer gratuitement.

Chacun veut faire valoir ses intérêts

Sacha Tavolieri explique que le Club de Bruges aimerait en faire de même. Les Blauw en Zwart souhaiteraient eux aussi attendre six mois pour ne pas avoir à débourser la moindre indemnité de transfert.

Une situation compliquée à gérer pour Westerlo, qui aimerait éviter un transfert gratuit et s'est résolu à voir partir son ailier droit. Le joueur aussi aimerait voir l'opération se concrétiser cet hiver, il n'a pas joué lors des deux matchs avant la trêve hivernale.

C'est qu'il y a une place à aller chercher pour la Coupe du Monde en fin de saison. Yow était de la partie aux JO de Paris avec la délégation olympique. Il sait que s'il veut être de la partie cet été, il doit convaincre Mauricio Pochettino en jouant. Franchir un palier dès cet hiver pourrait bien être sa dernière carte.

