Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN
Photo: © Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Mali de Tom Saintfiet a été éliminé par le Sénégal 0-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le parcours du Mali s'est arrêté en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles se sont inclinés 1-0 face au Sénégal dans un match fermé et tendu. Pas de dernier carré pour Tom Saintfiet, qui voyait son équipe capable de créer la surprise.

Fin de parcours

Après une entame de jeu prudente, une erreur d'inattention du gardien malien a permis à Iliman Ndiaye d'ouvrir la marque pour le Sénégal. Déjà en difficulté, les Maliens ont encore plus souffert après l'expulsion d'Yves Bissouma avant la pause.

Même à dix, Saintfiet a essayé de réagir. Le sélectionneur belge, passé par 13 équipes nationales, a demandé à ses joueurs d'y croire jusqu'au bout. Malheureusement pour eux, ils sont tombés contre plus fort.

Le Sénégal, l'un des grands favoris de la compétition et habitué des rendez-vous sous haute tension, a su gérer son avantage. Le Mali a manqué de précision dans le dernier geste pour espérer un retournement de situation.


Pour espérer rejoindre la finale, le Sénégal devra se frotter à un poids lourd du continent. Les Lions de la Teranga affronteront le vainqueur du choc entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Sénégal
Mali
Tom Saintfiet

Plus de news

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

22:00
David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

21:43
Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

21:20
Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

21:07
Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

20:40
🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

20:30
Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

18:20
Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

19:00
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

18:40
1
Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

18:20
📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

18:00
Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

17:30
Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

17:00
Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

11:40
Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

16:30
84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

15:57
1
Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

15:30
Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

15:00
Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

14:40
1
Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

14:20
🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

14:00
Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

13:30
Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

13:00
Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

12:40
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

08/01
Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

12:20
Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

12:00
🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

11:20
Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
1
OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

10:30
Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

10:00
"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

09:30
Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

09:00
Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

08:30
Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

08:00

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Quarts de finale
Mali Mali 0-1 Sénégal Sénégal
Cameroun Cameroun 0-2 Maroc Maroc
Algérie Algérie 10/01 Nigéria Nigéria
Egypte Egypte 10/01 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved