Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

Le Mali de Tom Saintfiet a été éliminé par le Sénégal 0-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le parcours du Mali s'est arrêté en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles se sont inclinés 1-0 face au Sénégal dans un match fermé et tendu. Pas de dernier carré pour Tom Saintfiet, qui voyait son équipe capable de créer la surprise.

Fin de parcours

Après une entame de jeu prudente, une erreur d'inattention du gardien malien a permis à Iliman Ndiaye d'ouvrir la marque pour le Sénégal. Déjà en difficulté, les Maliens ont encore plus souffert après l'expulsion d'Yves Bissouma avant la pause.

Même à dix, Saintfiet a essayé de réagir. Le sélectionneur belge, passé par 13 équipes nationales, a demandé à ses joueurs d'y croire jusqu'au bout. Malheureusement pour eux, ils sont tombés contre plus fort.

Le Sénégal, l'un des grands favoris de la compétition et habitué des rendez-vous sous haute tension, a su gérer son avantage. Le Mali a manqué de précision dans le dernier geste pour espérer un retournement de situation.



Pour espérer rejoindre la finale, le Sénégal devra se frotter à un poids lourd du continent. Les Lions de la Teranga affronteront le vainqueur du choc entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire.