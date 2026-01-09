Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mike Penders monte en puissance à Strasbourg. Son ancien coach, Liam Rosenior voudrait le ramener à Chelsea.

Nommé à la tête de Chelsea, Liam Rosenior a dû quitter son poste d'entraîneur à Strasbourg. Le coach anglais succède à Enzo Maresca, écarté par la direction du club londonien. Les deux clubs appartenant au même propriétaire, le changement s'est fait rapidement.

Rosenior connaît très bien l'effectif strasbourgeois. Et un joueur l'a particulièrement marqué : Mike Penders. Le gardien belge réalise une bonne saison en Ligue 1 et en Conference League.

Un crack à son poste

Penders s'est imposé à son poste. Propre dans ses relances, calme dans ses décisions et sûr de lui, il rassure toute sa défense. Un profil très apprécié par le nouveau coach de Chelsea.

Selon SportsBoom, Rosenior aurait demandé à sa direction de faire revenir Penders dès le mois de janvier. Il aimerait l'avoir dans son groupe et lui donner un rôle important.



Formé à Genk, Penders marche sur les traces de Thibaut Courtois. Même club formateur, même passage (peut-être) par Chelsea.