Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros
Photo: © photonews

C'était attendu, mais c'est désormais officiel : Antoine Semenyo est un joueur de Manchester City (contrat jusqu'en juin 2031). Le club de Premier League a annoncé la nouvelle ce vendredi matin.

Le joueur ghanéen quitte donc Bournemouth qu'il avait rejoint en janvier 2023. Il part par la très grande porte puisqu'il a inscrit un but victorieux face à Tottenham (3-2) dans les derniers instants mercredi soir lors de son dernier match.

L'ailier compte 10 buts à son actif cette saison en 20 rencontres de Premier League disputées. Il espère continuer sur sa lancée, mais cette fois avec Manchester City.

Il est évidemment ravi de signer dans l'un des plus grands clubs au monde : "Pour être honnête, je ne commence à réaliser que maintenant. J’ai dû travailler très dur pour en arriver là, je suis aux anges que ce soit enfin fait et j’ai hâte de relever le défi."

"Je suis tellement excité. J’ai hâte de rencontrer les garçons, de jouer au plus haut niveau et, espérons-le, de remporter les quatre compétitions. J’ai hâte d’y être, et je suis impatient de relever ce challenge," ajoute-t-il. 

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? 

Cette signature pour 75 millions d'euros (à en croire la presse anglaise) apportera de la concurrence supplémentaire au Diable Rouge Jérémy Doku. Antoine Semenyo peut aussi bien évoluer sur l'aile gauche ou droite qu'en tant qu'avant-centre. Sa position de prédilection reste à droite.

Antoine Semenyo

