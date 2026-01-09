Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

Issa Kaloga impressionne en deuxième divison suisse. Son profil va jusqu'à susciter de l'intérêt en Pro League.

Formé depuis sa plus tendre enfance au FC Servette, Issa Kaloga a quitté le club à l'été 2024 pour s'assurer plus de temps de jeu à Lausanne Ouchy, en deuxième division. Et cela paye : après une première saison pleine, le jeune arrière droit confirme avec une première moitié d'exercice agrémentée par deux buts et un assist.

Ces derniers jours, les rumeurs de transfert ont commencer à affluer le concernant. Nous sommes en mesure de confirmer que Charleroi et Zulte Waregem suivent attentivement sa situation.

De la concurrence ailleurs en Europe

Les Zèbres ont pourtant deux joueurs de qualité à l'arrière droit avec Kevin Van den Kerkhof et Lewin Blum, lui aussi de nationalité suisse. Mais on le sait : l'incertitude autour des droits télé pousse bon nombre de clubs à vendre cet hiver, Charleroi ne devrait pas faire exception.

De son côté, Zulte Waregem ne doit pas attendre de devoir vendre l'un de ses cadres. Mais tout reste ouvert, d'autant que le joueur rentrera l'été prochain dans sa dernière année de contrat et suscite aussi de l'intérêt en Italie, au Portugal et en République Tchèque.

Son club en demande entre 500 000 et 700 000 euros. De quoi en faire l'une des nouvelles révélations de Pro League issues du championnat suisse, à l'image de Cameron Puertas ou Mohamed Amoura ces dernières saisons ? Réponse dans les prochains jours.



