Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

Battus vendredi en match amical, les joueurs de Genk ne s'inquiètent pas. Pour Nicky Hayen, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent.

Vendredi après-midi, le KRC Genk disputait un match amical contre le Diosgyöri VTK, 10ème du championnat hongrois. Les Limbourgeois se sont inclinés 3-4 après avoir été menés 1-4.

Comme lors du match contre le Club de Bruges, l'entraîneur Nicky Hayen a vu que son équipe montrait deux visages. "Je déteste perdre, mais cette défaite peut s'avérer utile", a-t-il confié au Het Belang van Limburg. "Car tous nos points faibles ont été mis en évidence."

Nicky Hayen pointe les lacunes à corriger

"Il y avait beaucoup de joueurs sur le terrain qui aimeraient avoir plus de temps de jeu", poursuit-il. "Eh bien, dans ce cas, il faut aller le chercher. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. En seconde période, nous avons beaucoup mieux joué, mais nous n'avons pas été assez tueurs devant le but. On doit faire mieux : ce ballon doit finir au fond, peu importe la manière. Notre état d'esprit doit changer."

Genk ne s'est toujours pas débarassé de ce problème. Les Limbourgeois dominent dans le jeu, mais manquent de rigueur dans les deux surfaces de réparation. Malgré tout, Hayen a noté des points positifs :



"De Wannemacker a montré de belles choses, Haroun a fait une montée solide et Bangoura est très bien rentré dans le match après la pause. Kongolo a été performant, mais il a commis cette petite erreur qui se paie cash. Ce sont des points sur lesquels nous devons travailler de toute urgence. Sinon, nous ne gagnerons jamais en efficacité."