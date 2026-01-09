Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

Patrik Hrošovský n'est plus un joueur de Genk. Le milieu de terrain slovaque a pris congé de ses coéquipiers avec une certaine émotion.

Hier, Patrik Hrošovský avait déjà confirmé son départ vers le Viktoria Plzen. Son transfert est désormais officiel : il rapportera un million d'euros à Genk, qui en avait déboursé cinq pour l'attirer en 2019, déjà du côté de Plzen.

Quand il a disputé son premier match sous les couleurs du Racing, Felice Mazzù était encore sur le banc. C'était face à Anderlecht, qui alignait Vincent Kompany, Samir Nasri et Nacer Chadli sur le terrain.

Toujours là pour guider les autres, même ses concurrents

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Hrošovský a disputé 261 matchs dans le Limbourg (pour 21 buts et 21 assists). Il y a remporté la Coupe de Belgique en 2021, un souvenir indélébile dans sa mémoire, même si la finale remportée contre le Standard s'était tenue à huis clos.

L'international slovaque a tout vécu à Genk, évoluant sous huit entraîneurs différents, il était de la partie lors de la dernière campagne du club en Ligue des Champions (en 2019/2020 contre Liverpool, Naples et Salzbourg) et a vu ses enfants naître dans le Limbourg.





Il retourne aujourd'hui à Plzen, la ville natale de sa femme. Il s'en va par la grande porte, avec une haie d'honneur et des prises de parole pleines d'émotion de la part de Nicky Hayen, Dimitri De Condé et...lui-même.